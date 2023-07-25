«كيزاد» وحديد الجزيرة تضعان حجر أساس مصنع قضبان السكك الحديدية

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، وشركة «حديد الجزيرة»، احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لتصنيع وإنتاج قضبان السكك الحديدية.

ويمثل هذا الحدث بداية حقبة جديدة ويفتح آفاقًا واسعة للتنمية الصناعية في المنطقة، ويعد إنشاء المصنع على مساحة 210 آلاف متر مربع في كيزاد انطلاقة قوية نحو ريادة مسيرة التطوير التكنولوجي، وتعزيز قدرات التصنيع، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب عالية الجودة في المنطقة.

وتعاقدت شركة حديد الجزيرة مع شركة «بوميني إل آر إم» (المورد الرئيس للتكنولوجيا) لبناء المصنع المتطور لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن، بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء على منتجاتها في أسواق المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على منتجات الصلب المستخدمة في السكك الحديدية سيشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة مع الشروع في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع إنشاؤها للربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وتستضيف مجموعة كيزاد حاليًا عددا كبيرًا من شركات الصلب العريقة، ويمثل انضمام شركة حديد الجزيرة إضافة ثمينة تشهد على كفاءة منظومة كيزاد الداعمة لهذه الصناعة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «صناعة الصلب هي عصب التنمية الصناعية وتعزيزًا لجهود مجموعة كيزاد الحثيثة نحو تطوير منظومة متكاملة تخدم مختلف القطاعات، يعتبر مصنع الجزيرة، إضافة كبيرة إلى منظومتنا وخطوة مهمة نحو تعظيم جودة وحجم مساهمة إمارة أبوظبي في الإنتاج الصناعي للدولة، ويدل على جهود كيزاد المتواصلة في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بما يعكس التزام مجموعة كيزاد الراسخ بدعم الرؤى الصناعية والاقتصادية للقيادة الرشيدة

ولا شك أن منتجات مصنع حديد الجزيرة ستسهم بنصيب كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الصلب عالي الجودة المطلوبة لمشروع شبكة السكك الحديدية المزمع إنشائها في منطقة الخليج، والتي ستمثل إضافة مهمة إلى البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي وتعزز من قدرات الربط بين الإمارة والأسواق الاستراتيجية في المنطقة».

وقالت الشيخة أمل بنت سهيل سالم بهوان، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الجزيرة: إن العمل انطلاقًا من كيزاد سيضع شركتنا في موقع استراتيجي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، من شأنه أن يعزز قدرة الشركة على توريد منتجاتنا من قضبان السكك الحديدية وغيرها من المواسير والأنابيب والمقاطع الإنشائية عالية الجودة لتغذية مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية، ومشاريع النفط والغاز في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عملائنا العالميين.