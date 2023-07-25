«أبوظبي الإسلامي» يقرع جرس بورصة لندن احتفالاً بإدراج صكوكه

‏لندن (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أمس، عن قرع جرس افتتاح التداول في السوق في بورصة لندن، احتفالاً بالإدراج الناجح لصكوك بقيمة 750 مليون دولار غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.

ولقي الإدراج نجاحاً استثنائياً واستقطب اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً وتجاوز الطلب النهائي 7 مليارات دولار، مما جعله يتجاوز القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرات ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

وتمت هيكلة الصكوك لتكون غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال، ولكي تتماشى مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 المتفق عليها دولياً. وسيحافظ إصدار الصكوك على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة ومركزها القوي في الشق الأول لرأس المال.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعكس نجاح إصدار وإدراج الصكوك والاهتمام الواسع الذي نلقاه من المستثمرين الدوليين ثقة السوق في توجهنا ورؤيتنا والمقومات الأساسية للمصرف فقد تمكن المصرف بالرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية خاصة في الإصدارات المتعلقة بزيادة الشق الأول من رأس المال من إنجاز الإصدار بأقل بـ 62.5 نقطة أساس من مؤشر التسعير الأولي، حيث لمسنا إقبالاً لافتاً واستثنائياً من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليمين والدوليين، ساهمت بتجاوز القيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات.»

وأضاف العوضي: «يعزز إدراج الصكوك في بورصة لندن التي تعتبر منصة عالمية هامة للتداول وعقد الشراكات، من استراتيجيتنا الرامية إلى الوصول إلى مستثمرين عالميين وجمهور عالمي أوسع، فضلاً عن تعزيز علامتنا التجارية».