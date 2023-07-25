400 مليون درهم أرباح "ملتیبلاي" في الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة "ملتیبلاي"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنها سجلت خلال الربع الثاني من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 400 مليون درهم، بالمقارنة مع 127.31 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت المجموعة إن الشركات التابعة لها حققت نمواً على أساس سنوي بنسبة 33.6% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ولا تشمل هذه الزيادة مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة.

وجاءت النتائج القوية لمجموعة "ملتيبلاي" في الربع الثاني مدعومة بالأداء التشغيلي الممتاز للشركات التابعة، والتي سجلت كل منها إيرادات قوية ومنتظمة للمجموعة.

وبالمقارنة مع أداء وأرباح نصف العام الماضي، وباستثناء حركة القيمة العادلة، سجلت مجموعة "ملتيبلاي" زيادة كبيرة بلغت 146.23% من النصف الأول من عام 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم المحفظة السوقية العامة الحالية للمجموعة 33.4 مليار درهم، مقارنة بالقيمة المستثمرة والبالغة 12.3 مليار درهم.

وأضافت المجموعة أنها تتطلع إلى العديد من فرص الاستحواذ التراكمية ذات القيمة على مستوى العالم في مختلف قطاعاتها العاملة وذراعها الاستثماري، في الوقت الذي تحافظ فيه على تدفقات نقدية قوية بقيمة ملياري درهم، ومعدلات دين إلى حقوق ملكية ونسبة الدين إلى الأصول، وإمكانية الوصول إلى قدرة تمويلية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة التخطيط والمضي قدماً في توظيف رأس المال عبر ذراعيها المتميزين "ملتيبلاي" و"ملتيبلاي+"، حيث تستثمر الأولى في قطاعات استراتيجية هي التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال، أما "ملتيبلاي+" فهي ذراع استثمارية مرنة ومحايدة للقطاع وقائمة على استغلال الفرص وتركز على تحقيق العوائد المالية عبر مختلف أصولها.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة للمجموعة إن تقرير النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 يسلط الضوء على نمو محفظة المجموعة المتنوعة من الأصول، مدفوعة بالسعي لتحقيق إيرادات طويلة الأجل عبر تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية، حيث سجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 215 مليون درهم، باستثناء التغيرات في القيمة العادلة، وحققت صافي أرباح قدرها 400 مليون درهم، ما يعكس اهتمامنا بالاستحواذ على أصول تُدر تدفقات نقدية منتظمة ومتنامية.

وأضافت أن المجموعة وسعت محفظتها في مجال الإعلام من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية 55% في شركة الإعلانات الخارجية الرائدة "ميديا 247"، كما استثمرت المجموعة 100 مليون دولار في شركة "إي آي جي"، لتعزيز عائدات الأرباح، بما يشكل عامل جذب للمساهمين.