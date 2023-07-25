الاتحاد للطيران تحتفل بعودة طائراتها A380 في أولى رحلاتها من أبوظبي إلى لندن

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحائزة على جوائز متعددة، اليوم بعودة طائراتها من طراز A380 إلى أسطولها لتنطلق في رحلة تجارية افتتاحية خاصة من أبوظبي إلى لندن هيثرو. وابتداءً من اليوم، تعود أولى طائرات الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 إلى الأجواء على وجهة أبوظبي - لندن هيثرو الأكثر طلباً.

وأقلعت الرحلة الافتتاحية من أبوظبي في الساعة 0205 فجر اليوم، لتصل إلى مطار لندن هيثرو في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي قبل الاقلاع، اجتمع عدد من المسؤولين في الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة للترحيب بعودة الطائرة واستمرت الأجواء الاحتفالية على متن الطائرة حيث تم توزيع هدايا تذكارية بتصميم الايرباص A380 على الضيوف.

وبهذة المناسبة صرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: " نحن متحمسون لاستقبال ضيوفنا على متن طائرات الاتحاد A380 ليحظوا بتجربة سفر استثنائية سواء اختار ضيوفنا السفر على متن الدرجة السياحية أو درجة الأعمال أو الدرجة الأولى أو على مقصورة الإيوان، فإن هذه الطائرة تقدم تجربة طيران مميزة جدًا نفخر بها."

وتابع "ستوفر الطائرة المزيد من القدرة الاستيعابية للربط بين أبوظبي ولندن هيثرو، مما يتيح المجال لنا لتوسعة شبكة وجهاتنا وزيادة الرحلات ومع زيادة الطلب على السفر في فصل الصيف، تأتي عودة طائرات A380 في الوقت الأمثل".

مزايا الطائرة

وسيتم استقبال ضيوف الدرجة السياحية على متن الطائرة في منطقة مخصصة للاستقبال. وتضم مقصورة الدرجة السياحية 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياًفي فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.

ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً.

ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة "المجلس"، وهي صالة متكاملة الخدمات، تضم ردهة للمشروبات في المنطقة بين الدرجتين الأولى والأعمال وبالإضافة إلى ذلك سيستمتع الضيوف بتجربة لاتضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا ومجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأقمشة والمنسوجات لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة.

أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى" الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعداً جلدياً وثيراً، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم بطول يصل إلى 80 بوصة. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.

مقصورة "الإيوان"

وتعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران. ويمكن حجز مقصورة الإيوان لشخصين في الحجز الواحد على موقع etihad.com، من خلال اختيار تذاكر الدرجة الأولى ومن ثم ترقية الدرجة إلى مقصورة الإيوان، وتبد أسعار الترقية من 2500 دولارللشخص الواحد على الاتجاه الواحد.

كما يمكن للضيوف استبدال أميال برنامج ضيف الاتحاد مقابل الترقية من الدرجة الأولى إلى مقصورة الإيوان وتدليل أنفسهم إلى هذه التجربة التي لا تنسى. وتضم مقصورة الإيوان غرفة معيشة خاصة، إضافة إلى غرفة نوم مستقلة وغرفة استحمام فخمة. سيعمل فريق مخصص من طاقم الضيافة الجوية على تحضير وجبات الضيوف حسب اختيارهم من قائمة الطعام والتي سيتم تقديمها على أدوات مائدة أنيقة في غرفة المعيشة الخاصة، ويمكن لضيوف المقصورة اختيار تناول وجبة الافطار على السرير عند الاستيقاظ.

وتتنوع خيارات الطعام بين وجبات الذواقة والمرطبات الخفيفة وتشمل أنواعاً فاخرة من المشروبات وطبق كافيار إضافة إلى الشاي الممتاز الحصري بمقصورة الإيوان.