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الاقتصادي

النفط يرتفع وسط شح الإمدادات

النفط
25 يوليو 2023 07:24

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولار للبرميل في الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 78.85 دولار.
ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد-19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

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وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو، متأثرا بتراجع نمو قطاع الخدمات.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو.

المصدر: وكالات
النفط
اسعار النفط القياسية
الإمدادات العالمية
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