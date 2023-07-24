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«الاتحاد للطيران» ضمن أكثر الشركات التزاماً بمواعيد الرحلات

«الاتحاد للطيران» ضمن أكثر الشركات التزاماً بمواعيد الرحلات
25 يوليو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت الاتحاد للطيران، على تصنيف ضمن قائمة شركات الطيران الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من بين الناقلات الأكثر انضباطاً على مستوى العالم.
وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الناقلة معدل أداء وصول في الوقت المحدد في غضون 15 دقيقة بنسبة 83.4%.
وفي تقريرها الدوري للالتزام بالمواعيد لعام 2023 وحتى الآن، قامت مجموعة جلوبال افييشن أناليتكس «أو أي جي» بإدراج الاتحاد للطيران كواحدة من شركات الطيران القليلة في الشرق الأوسط التي تعمل بشكل مستمر بنسبة وصول تفوق 80% وتحافظ على أحد أدنى معدلات الإلغاء في العالم.
وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران: تعد نتيجة التقرير النصف السنوي إنجازًا مهماً في مسيرة للاتحاد للطيران، ودليلًا على استمرارية التزام الشركة بتقديم عمليات تشغيلية موثوقة بشكل دائم، مع استكشاف حلول مبتكرة أكثر لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدماتها. وخلال فترة الصيف، سيسافر 4 ملايين راكب مع الاتحاد للطيران عبر مطار أبوظبي الدولي، وهو شريك قوي يدعم نجاح العمليات التشغيلية في الشركة. ويمكن للضيوف أن يتوقعوا جدول رحلات موثوق به إلى جانب خدمات حائزة على جوائز. وتعرّف «أو أي جي» الالتزام بمواعيد الرحلات بألا يتجاوز وصول أي رحلة عن 15 دقيقة عن وقتها المحدد، وهو معيار قياسي في صناعة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة.

 

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