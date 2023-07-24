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الاقتصادي

ثريا الهاشمي عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد

ثريا الهاشمي
25 يوليو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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اختار بنك التنمية الجديد (NDB) لدول البريكس، ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الاجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخراً بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية. وبذلك تكون ثريا الهاشمي أول إماراتية وعربية تشغل منصباً بهذا المستوى الرفيع ضمن بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS) وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
وستتمكن الهاشمي في دورها الجديد من خدمة دولة الإمارات وتعزيز إسهاماتها العالمية في المجالات المالية، لتعطي فيه مثالاً حياً عن الكوادر النسائية الإماراتية التي أثبتت مكانتها وقدراتها المتميزة، وتميزت بالمحافل الدولية وفي أكبر المؤسسات الاقتصادية.
وكانت دولة الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس في أكتوبر 2021 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (19) / 3 ولسنة 2021، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع للبنك، كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً.

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