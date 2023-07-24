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الاقتصادي

ثاني الزيودي رئيساً لمؤتمر منظمة التجارة العالمية

ثاني الزيودي
25 يوليو 2023 01:08

جنيف (وام)

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اعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية رسمياً معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة وتكتلاً جمركياً هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خريطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر.
ويعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.
وجاء إعلان تعيين الدكتور ثاني الزيودي رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، حيث التقى معاليه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، 
وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي أول خطاب له كرئيس للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث شدد على أهمية بناء أطر تجارية مرنة لمواجهة التحديات الراهنة.

ثاني الزيودي
منظمة التجارة العالمية
ثاني بن أحمد الزيودي
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