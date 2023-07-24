%37 نمو أرباح «الشارقة الإسلامي» إلى 495 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 36.7% لتصل إلى 494.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 361.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22%، بما يعادل زيادة قدرها 129.4 مليون درهم، ليصل إلى 716.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 587.3 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34.6% لتصل إلى 247.8 مليون درهم، مقارنة مع 184.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 31%، لتصل إلى 648.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 497.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت المصاريف العمومية والإدارية 315.7 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 274.3 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 41.5 مليون درهم وتحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل بشكل ملحوظ لتصل إلى 32.7% مقارنة بنسبة 38.0% عن العام الماضي.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند مبلغ 61.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 1.9 مليار درهم أو 3.3% مقارنة بـ 59.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيوله قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 12.2 مليار درهم، ما يعادل 20% من إجمالي الأصول، مقارنه بـ 14.1 مليار درهم أو 23.9% من إجمالي الأصول عن نهاية العام السابق، وبلغت نسبة الاستثمار في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء 74.9%، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي في نهاية الفترة 30 يونيو 2023 مقابل 3.7 مليار درهم في نهاية عام 2022، نتيجة سداد 500 مليون دولار في الربع الثاني من خلال المصادر الخاصة للمصرف.