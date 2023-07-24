«كهرباء ومياه دبي» تناقش الاستدامة مع الشركات الكورية الجنوبية

دبي (الاتحاد)

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، ندوة نقاشية متخصصة نظمتها «الهيئة» في «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي»، لسبر فرص توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة ومجموعة من كبريات الشركات في كوريا الجنوبية، في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة وأنظمة المياه وتقنية المعلومات والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والتقنيات منخفضة الكربون وغيرها.

وحضرت الندوة 60 شركة، من أبرزها «سامسونغ إنجينيرينغ»، «هيونداي موتور»، «بوسكو»، «دوسان انربيليتي»، و«إس كيه إيكوبلانت».

وسلط اللقاء الضوء على تعزيز مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، والذي تنظمه «الهيئة» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي بداية الندوة، رحب سعيد محمد الطاير بالقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، مشيداً بالشراكات الوطيدة التي تجمع «الهيئة» مع الشركات الكورية، وتسهم في ترسيخ العلاقات النوعية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وتحقيق الفائدة المشتركة للبلدين.

ولفت إلى أن معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يشهد سنوياً مشاركة واسعة من الشركات الكورية، التي تجد في المعرض منصة مثالية للتعرف على الأسواق الواعدة في المنطقة وفي دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، إلى جانب الاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.

وأضاف الطاير: لدينا في دبي مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفذها «الهيئة» لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.