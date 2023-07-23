عمر العلماء يطلع على مشاريع كهرباء ومياه دبي للتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتشكيل مستقبل الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور والنمو المستدام لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه لمبنى هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الحضيبة، حيث كان في استقباله سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي استعرض خريطة طريق الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهودها لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ومشاريعها في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سلطان العلماء: «إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون قائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمكين المؤسسات من الإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تصميم حلول جديدة بوتيرة متسارعة»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد من أهم عناصر رحلة التحول الرقمي في الدولة، وعاملاً أساسياً في إحداث نقلة نوعية في الصناعات وتمكين الشركات بقدرات غير مسبوقة.

وأكد معاليه أن توسيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي يستدعي تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في الدولة، وتطوير الأطر التشريعية المرتبطة بهذا المجال بشكل مستمر، وصياغة السياسات واللوائح لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات لتحقيق التوازن بين الابتكار وجودة حياة المجتمع، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في تبني التقنيات الجديدة والمتقدمة.

من جهته، قال سعيد الطاير: «تتكامل جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة للابتكار والإبداع ومركز للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى بناء القدرات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني». وأضاف: «نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار».