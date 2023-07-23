«غرفة دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في فيتنام

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة هو شي منه الفيتنامية، وذلك في خطوة تعكس التزامها بدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مبادرة «دبي جلوبال» الهادفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأقيمت مراسم افتتاح المكتب الجديد للغرفة الذي يعتبر المكتب الـ 22 للغرفة حول العالم، في مدينة هو شي منه وحضرها كل من الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي وعدد من ممثلي الشركات الخاصة والهيئات الحكومية في فيتنام.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في مدينة هو شي منه أهمية علاقة دبي الاستثمارية والتجارية مع فيتنام».

وأضاف: «نتطلع للاستفادة من هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعي الأعمال، حيث نتشارك مع فيتنام التزاماً تجاه الابتكار للارتقاء بعلاقاتنا التجارية».

وتابع: «نعمل لتحقيق أهداف مبادرة (دبي جلوبال)، بالإضافة إلى رفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى إمارة دبي».

ومن ناحيته، قال المطروشي: «إن افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في فيتنام يعد خطوة من ضمن العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات نحو تعزيز الشراكة الإماراتية الفيتنامية مثل تدشين المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وإقامة منتدى اقتصادي بين شركات البلدين في مطلع يونيو من هذا العام.

وتدل أرقام التبادل التجاري بين البلدين والمؤشرات الأخرى على الفرص الواعدة لنمو أكبر في التجارة والاستثمار، وسيساهم مكتب غرفة دبي العالمية بشكل فعال لتحقيق هذا الهدف».

وحسب إحصاءات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فيتنام في العام 2022 حوالي 7.7 مليار دولار (28.3 مليار درهم)، مما يعكس عمق الروابط التجارية المشتركة بين الجانبين.

وبلغ عدد الشركات الفيتنامية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية مايو 2023 حوالي 170 شركة، منها 22 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يعكس أهمية المكتب ودوره المستقبلي في استقطاب المزيد من الشركات الفيتنامية إلى دبي.