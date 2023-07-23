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تخليص 14 مليون معاملة في جمارك دبي خلال 6 أشهر

تخليص 14 مليون معاملة في جمارك دبي خلال 6 أشهر
24 يوليو 2023 01:30

دبي (الاتحاد) 

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أنجزت جمارك دبي 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 12.7 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 10%. 
وكشفت جمارك دبي عن أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت نمواً بواقع 7% إلى 143 ألف طلب، فيما سجلت البيانات الجمركية 12.3 مليون بيان جمركي، مستحوذةً على نسبة 88% من إجمالي عدد المعاملات.
وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يُعد القطاع التجاري من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد المحلى خلال العام الماضي والجاري، وتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول العالم لتضيف زخماً كبيراً للمبادلات التجارية وزيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لما تتضمنه من تسهيلات نوعية للتجار، كما أنها تدعم تصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في محور التجارة».
وأضاف أن جمارك دبي تعمل على تحسين خدماتنا الذكية بصفة مستمرة، بالاعتماد على التقنيات المتطورة والكادر البشري المبدع والمبتكر، لتوفير تجربة استثنائية للتجار والشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد، وتمتلك أنظمة جمركية رائدة عالمياً تمكنها من إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، ولديها رؤية مستقبلية شاملة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

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