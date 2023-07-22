5.2 مليار درهم مبيعات الهواتف المتحركة في الإمارات خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

تبلغ قيمة مبيعات الهواتف المتحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الجملة - التجزئة) نحو 5.2 مليار درهم خلال عام 2023، فيما تتجاوز قيمة مبيعات التجزئة 3.7 مليار درهم خلال العام نفسه، حسب تقديرات علامة «هونر - الخليج».

وقال ما فيجيان هاوس، المدير العام للشركة لـ «الاتحاد»، إن حجم مبيعات الهواتف المتحركة على مستوى الجملة والتجزئة، ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 3 ملايين جهاز بمعدل 500 ألف جهاز شهرياً.

وعلى مستوى قطاع التجزئة «البيع للأفراد»، بلغ حجم المبيعات 2.1 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بمتوسط بلغ 350 ألف وحدة شهرياً.

وعزا هاوس الارتفاع إلى زيادة عدد سكان الدولة، وانتعاش حركة السياحة، فضلاً عن تميز السوق الإماراتية بالتنوع الديمغرافي والقدرة الشرائية والتنافسية العالية نتيجة تنوع المنتجات المتوافرة على هذا الصعيد.

وأوضح أن زيادة انتشار الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس في الإمارات ساهمت بشكل كبير في تحفيز مبيعات الهواتف المتحركة في الدولة خلال الفترة الماضية، متوقعاً زيادة وتيرة انتشار هذا النوع من الهواتف خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع انخفاض متوسط أسعارها على نحو كبير.

وقال: إن الهواتف المتحركة القابلة للطي تشهد إقبالاً جيداً من المستهلكين، لافتاً إلى عدم توافر المخزون من بعض هذه الإصدارات مع زيادة الإقبال عليها رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الأجهزة الأخرى. وأشار إلى أن أجهزة الهواتف الخفيفة القابلة للطي لبت حاجة العملاء المتطلعين لإحداث تغيير ملموس في التصميم الخارجي والأداء لأجهزة الهواتف المتحركة التي لم تشهد تغييراً كبيراً على هذا الصعيد منذ فترة.

وتوقع استمرار نمو مبيعات الهواتف المتحركة في الإمارات نتيجة قوة الأداء الاقتصادي، وزيادة ثقة المستهلكين، وتوجه فئة كبيرة منهم لترقية هواتفهم. وأكد هاوس أن هونر تعتبر الإمارات من أهم أسواقها لذلك تقوم الشركة بتوفير ثلاث فئات من الهواتف الذكية ضمن نطاقات أسعار مختلفة، وهي سلسلة (X Series)، وهي هواتف ذكية بأسعار معقولة، وسلسة الأرقام (Number series)، وهي هواتف ذكية ضمن الفئة المتوسطة، فضلاً عن سلسلة (Magic Series) وهي هواتف ذكية من الفئة الرائدة، وقال هاوس: إن حصة شركة «هونر» السوقية تبلغ 7.5% في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل الشركة على زيادتها إلى 10% خلال الفترة المقبلة عبر إطلاق سلسلة متتالية من المنتجات الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المشاهدة المتقدمة التي تحمي العين من الإجهاد.

وأوضح أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات من خلال مضاعفة نقاط البيع بمتاجر التجزئة.