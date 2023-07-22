«كهرباء دبي» تنضم إلى رابطة «تشار إن» العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي انضمامها إلى رابطة «تشار إن CharIN» العالمية المتخصصة، كعضو رئيس بهدف تعزيز التزامها بتطوير التنقل الأخضر والطاقة الخضراء. وتتيح هذه العضوية لـ«الهيئة» ترسيخ مشاركتها في إرساء معايير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين كفاءة التنقل الأخضر، وخفض تكاليف شحن المركبات الكهربائية، وزيادة سرعة الشحن. كما تسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة مواكبة «الهيئة» للمستجدات والمقارنات المعيارية العالمية المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وتضم رابطة «تشار إن CharIN» الرائدة عالمياً ما يزيد على 320 عضواً. وتتخصص الرابطة في تعزيز المعايير الموحدة والمعتمدة في شحن المركبات الكهربائية، مثل نظام الشحن الموحد (CCS) ونظام ميجاوات للشحن (MCS) لجميع أنواع المركبات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل دعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يعزز مساهمتنا في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وأضاف: أسهم تطوير «الهيئة» المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر» بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمتعاملينا.

وتابع: أثمر توفيرنا لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي عن زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، وانتهت «الهيئة» من تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد على 680 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي. ومن خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها «الهيئة» عام 2014، تتيح «الهيئة» للمتعاملين إدارة فعالة وسهلة لخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من خلال «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر».