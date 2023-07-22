الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كهرباء دبي» تنضم إلى رابطة «تشار إن» العالمية

«كهرباء دبي» تنضم إلى رابطة «تشار إن» العالمية
23 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
متخصصون لـ«الاتحاد»: الهندسة الخضراء مفهوم حديث لعمارة مستدامة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي انضمامها إلى رابطة «تشار إن CharIN» العالمية المتخصصة، كعضو رئيس بهدف تعزيز التزامها بتطوير التنقل الأخضر والطاقة الخضراء. وتتيح هذه العضوية لـ«الهيئة» ترسيخ مشاركتها في إرساء معايير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين كفاءة التنقل الأخضر، وخفض تكاليف شحن المركبات الكهربائية، وزيادة سرعة الشحن. كما تسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة مواكبة «الهيئة» للمستجدات والمقارنات المعيارية العالمية المتعلقة بالمركبات الكهربائية. 
وتضم رابطة «تشار إن CharIN» الرائدة عالمياً ما يزيد على 320 عضواً. وتتخصص الرابطة في تعزيز المعايير الموحدة والمعتمدة في شحن المركبات الكهربائية، مثل نظام الشحن الموحد (CCS) ونظام ميجاوات للشحن (MCS) لجميع أنواع المركبات. 
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل دعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يعزز مساهمتنا في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وأضاف: أسهم تطوير «الهيئة» المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر» بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمتعاملينا. 
وتابع: أثمر توفيرنا لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي عن زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، وانتهت «الهيئة» من تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد على 680 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي. ومن خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها «الهيئة» عام 2014، تتيح «الهيئة» للمتعاملين إدارة فعالة وسهلة لخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من خلال «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر».

دبي
كهرباء دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
الطاقة الخضراء
آخر الأخبار
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
أرشيفية
عربي ودولي
إعصار دوكسوري يكتسب قوة مع اقترابه من الفلبين
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©