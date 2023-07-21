مشاريع جديدة لـ«مصدر» في طاقة الرياح

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال العام الحالي، في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بقطاع طاقة الرياح، مع توقيع اتفاقيات جديدة لتطوير وتشغيل محطات طاقة رياح بحرية وبرية في عدة دول حول العالم.

وأعلنت «مصدر»، وائتلاف شركائها الذي يضم «إنفنيتي باور»، وشركة «حسن علام للمرافق» مؤخراً توقيع اتفاقية مع «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» في جمهورية مصر العربية، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47.790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل %9 تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة %42 من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وسيتيح مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

كانت «مصدر» أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن إتمام «انفينتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر»، و«انفينتي المصرية»، صفقة الاستحواذ على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور» التي تقوم بتطوير العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، وهي الصفقة التي تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.



كازاخستان

كشفت «مصدر» الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة وشركة إدارة صندوق الاستثمار والتطوير في جمهورية كازاخستان، وشركة «سامروك كازانيا»، المساهمة في صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، لوضع خريطة طريق لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في كازاخستان.

وتعد محطة الرياح هذه أول مشروع لشركة «مصدر» في كازاخستان، الواقعة في منطقة آسيا الوسطى التي تعد سوقاً رئيسية واستراتيجية لشركة «مصدر» التي تعمل على تعزيز استثماراتها في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة.

كما أبرمت «مصدر» اتفاقية تعاون خاصة بالمشروع مع شركة «سامروك كازينا»، وتعد هذه الاتفاقيات من ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها «مصدر» مع شركائها في كازاخستان خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.



أوزبكستان

ووقعت «مصدر» مايو الماضي، اتفاقية تطوير مشتركة مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، تقوم بموجبها «مصدر» بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، إضافة إلى تطوير مشاريع في مجال بطاريات تخزين الطاقة باستطاعة 500 ميجاواط/ساعي في مختلف أنحاء أوزبكستان.

وتعزز هذه الاتفاقية التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين «مصدر» وحكومة أوزبكستان التي تتطلع إلى توفير 25% من مزيج الطاقة لديها عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتعتبر أوزبكستان الواقعة في آسيا الوسطى، وجهةً استراتيجية رئيسية لشركة «مصدر» نظراً لما تتمتع به من وفرة في مصادر طاقتي الشمس والرياح، وتتطلع أوزبكستان إلى توليد 7 جيجاواط من طاقة الشمس و5 جيجاواط من طاقة الرياح مع نهاية هذا العقد.

وتشمل محفظة مشاريع «مصدر» المتنامية في أوزبكستان محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة آسيا الوسطى.



القارة الإفريقية

وأعلنت إنفنيتي باور، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«إنفنيتي» المصرية، مارس الماضي، عن إتمامها الاستحواذ على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور»، وهي الصفقة التي تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

وتدير «ليكيلا باور» حالياً مشروعات لطاقة الرياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاواط في كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال، ولديها مشروعات قيد التطوير بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط في مراحل تطوير مختلفة.



أذربيجان

ووقعت «مصدر» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط في أذربيجان.

وتأتي هذه المشاريع في إطار اتفاقية أكبر مع وزارة الطاقة الأذربيجانية لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بتقنيات متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيجاواط في البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ أذربيجان.

وتقوم «مصدر» أيضاً بتطوير محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط في أذربيجان.



مشاريع رائدة

تشمل قائمة مشاريع «مصدر»، التي تم تنفيذها بالفعل، في مجال محطات طاقة الرياح البحرية «مصفوفة لندن»، ومحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ومحطة طاقة الرياح البحرية العائمة «هايويند اسكوتلاند» التي دخلت حيز التشغيل في أكتوبر 2017.

وفي مجال طاقة الرياح البرية، تشمل قائمة مشاريع «مصدر»، محطة دومة الجندل في المملكة العربية السعودية، ومحطة «ظفار» في سلطنة عُمان، و«الطفيلة» في المملكة الأردنية الهاشمية، و«شيبوك 1» في صربيا، ومحطة «ميناء فيكتوريا» في جزر سيشل، و«كرونوفو» في مونتينيغرو، ومحطة طاقة رياح مقاومة للأعاصير في ساموا.

ولدى «مصدر» العديد من محطات طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تضم محفظة مشاريعها محطة «روكسبرينغز» ومحطة «سترلينغ» ومحطة «كويوتي» ومحطة «لاس ماهايداس» ومحطة «ميليغان 1».

ونهاية عام 2021 دشنت «مصدر» وصندوق «تاليري سولار ويند 2»، مشروعي «ملاوا» و«كراجيو» لطاقة الرياح في بولندا.

وكان قد أعلن كل من «مصدر» وصندوق «تاليري سولار ويند 2»، في يناير2021 عن استحواذهما على حصص بنسبة 50% لكل منهما في مشروعي طاقة رياح، ليكونا بذلك أولى استثماراتهما في قطاع الطاقة المتجددة البولندي. ظوتقع محطة «ملاوا» لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 37.4 ميجاواط في محافظة «مازوفيتسكي» شمال بولندا، فيما يقع مشروع «كراجيو»، الذي يضم محطتين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 14 ميجاواط، في محافظة «بودلاسكي» بالشمال الشرقي.



تعاون مشترك

أعلنت «مصدر»، وشركة «آر دبليو اي رينوبلز» الألمانية خلال شهر سبتمبر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم تستهدف بحث فرص التعاون لتطوير محطات طاقة رياح بحرية في عدد من الأسواق الرئيسة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على بحث المزيد من الفرص لتطوير مشاريع أخرى يحدد طبيعتها الطرفان.

وتمتلك كلٌ من «مصدر» و«آر دبليو اي» حصصاً في مشروع مصفوفة لندن، التي دخلت طور التشغيل في عام 2012.