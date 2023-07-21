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الاقتصادي

"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"

"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
21 يوليو 2023 13:03

 استحوذت "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" على حصة استراتيجية في شركة "نيرفانا القابضة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة بكافة أنواعها وتنمية الاستثمار السياحي والأنشطة السياحية في العاصمة لجعلها مقصداً سياحياً متكاملاً.

وبموجب عملية الاستحواذ، سيتم العمل على تنفيذ وتفعيل مشاريع وخطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل مؤثر وفعِّال في المشهد السياحي، في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

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وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، إن الاستحواذ على حصة استراتيجية في نيرفانا، يأتي كخطوة أساسية في تعزيز قطاع السياحة بإمارة أبوظبي، مؤكدا التزام الشركة بدور محوري يعزز الوصول لبيئة استثمارية رائدة للعديد من القطاعات؛ فيما أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة، أن عملية الاستحواذ بمثابة بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل المزيد من الإنجازات والنجاحات لقطاع السياحة بكافة أنواعها.

المصدر: وام
شركة إثمار الدولية القابضة
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