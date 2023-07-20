تعاون إماراتي تركي في مجال الطاقة

أبوظبي (وام)

حققت الإمارات والجمهورية التركية قفزات كبيرة في مجال تحول الطاقة خلال العقد الأخير، وتواصلان مساعيهما في هذا الإطار لمواجهة تداعيات التغيير المناخي. ويُرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة.

وأكد عبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن الشراكات الإماراتية التركية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال تحول الطاقة.

وأشار إلى أن الاقتصاديات العالمية التي تتمركز في الصفوف الأولى هي التي تحتضن مشاريع الطاقة النظيفة وتحول الطاقة، ولا شك أن الاقتصادين الإماراتي والتركي من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال.

وقال: «شهدت اجتماعات منتدى الأعمال الإماراتي التركي الذي عُقد في أبوظبي أمس الأول، حضوراً كبيراً من قبل مصنّعين ومستثمرين أتراك يعملون في مجال الهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر كذلك، ومن الجانب الإماراتي كان هناك ممثلون عن جهات عدة معنية بتحول الطاقة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتناقل الخبرات ما بين الجانبين».

وأكد أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من التنسيق وجذب الخبرات والاستثمارات المشتركة في كلا الجانبين.