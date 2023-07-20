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الاقتصادي

رئيس اتحاد الغرف: مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة بين الإمارات وتركيا

عبدالله المزروعي خلال إلقاء كلمته بالمنتدى
21 يوليو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات والجمهورية التركية دخلا محطة جديدة من المحطات الفارقة التي تعزز أواصر علاقات الشراكة المتنامية بينهما على الصعد كافة، نحو تطوير مسارات التعاون الثنائي والبنّاء في مختلف المجالات، وذلك بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وخلال كلمته في «منتدى الأعمال الإماراتي – التركي»، أشار المزروعي إلى أن أهمية الزيارة التركية تكمن في تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا، وفتح الباب واسعاً أمام مزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والتي كان أبرزها وأحدثها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها في مارس الماضي، والتي حملت توقعات إيجابية لاقتصادات البلدين فيما يتعلق بالمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في خمسة أعوام.
وأكد أن اتحاد غرف الإمارات سيحرص أن تنعكس الزيارة إيجاباً على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وتركيا، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً لمجتمعات الأعمال في البلدين اللذين يُعتبران مركزاً للثقل الاقتصادي والتجاري والخدمات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأن الجانب الاقتصادي يعتبر أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين نظراً للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا والتي تعود إلى فترة تأسيس الاتحاد وهي آخذة في التطور والنمو عبر السنوات.

عبدالله المزروعي
الإمارات وتركيا
تركيا
الإمارات
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