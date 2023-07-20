6 مشاريع توفر 1800 وحدة سكنية جديدة في «السعديات»

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت جزيرة السعديات اهتمام المستثمرين خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق العديد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

ومنذ بداية عام 2022 أطلقت شركة الدار العقارية 6 مشاريع جديدة في جزيرة السعديات، توفر أكثر من 1800 شقة وفيلا سكنية.

واحتلت «السعديات» المرتبة الثالثة ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار خلال العام 2022 بقيمة 3.1 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي تداولات العقار بالجزيرة لنحو 8.1 مليار درهم خلال 3 سنوات.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن توالي طرح المشاريع الجديدة بالسعديات يستقطب المزيد من المستثمرين، ما يعزز من مبيعات العقار بالجزيرة، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات الفاخرة والنوعية بأبوظبي.

وكانت جزيرة السعديات حلت في المرتبة الثالثة أيضاً في قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي خلال العام 2021، مع تسجيلها مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم، متقدمة من المركز الرابع خلال العام 2020، والذي سجلت فيه أيضاً تداولات بقيمة 2.5 مليار درهم، بعدما كانت الجزيرة خارج قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي خلال العام 2019، بحسب المؤشرات الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.



مشاريع جديدة

وكشفت «الدار» مؤخراً عن إطلاق مشروع «ذا سورس 2»، في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيضم 148 وحدة سكنية بمساحات واسعة، بأسعار تبدأ من 2.82 مليون درهم.

وجاء طرح المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول ضمن مشروع «ذا سورس 1» في منطقة سعديات غروف، بعدما استقبل طلباً كبيراً من جانب المشترين الدوليين، حيث بيعت وحداته كافة البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق خلال شهر مارس الماضي.

وأطلقت الدار العقارية فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات في أبوظبي، للجنسيات كافة، ويضم 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

وتتنوع وحدات المشروع بين شقق الاستوديو، وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين، بأسعار تبدأ من 634 ألف درهم للاستوديو، و1.28 مليون درهم للشقق ذات الغرفة الواحدة، و1.95 مليون درهم للغرفتين، و2.45 مليون درهم للغرفتين مع غرفة خادمة.

ومن المقرر أن يبدأ بناء مشروع «منارة ليفنج» في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات ببدء تسليم الشقق في الربع الأول من عام 2026.



سعديات غروف

وأعلنت «الدار»، ومتحف اللوفر أبوظبي، خلال شهر مارس 2022، شراكة عالمية، لإطلاق مشروع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن مشروع «سعديات غروف»، ويضم 400 شقة تشمل استوديوهات، وشققاً ووحدات بنتهاوس، كما يضم مجموعة من المرافق والخدمات، ويتوقع استكماله وتسليمه بحلول عام 2025. فيما كشفت «الدار» خلال شهر يونيو 2022 عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت» الواقع ضمن «سعديات غروف»، حيث يشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في 5 مبانٍ ضمن ثلاث مناطق.

ويعدّ مجمع «سعديات غروف» متعدد الاستخدامات، أحد أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم. وسيضم نحو 3000 وحدة سكنية وفندقية.



مشروع متكامل

وكشفت «الدار» خلال أبريل 2022 عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيسي على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات، بقيمة 3.68 مليار درهم، حيث تعتزم «الدار» تطوير مشروع سكني متكامل بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بنحو 15 مليار درهم، وسيضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

وأطلقت «الدار» نوفمبر الماضي مشروع «السعديات لاغونز» الذي يشكّل جزءاً من المخطط الرئيسي للمجتمع الذي سيمتد على قطعة أرض استحوذت عليها «الدار». وطرحت «الدار» خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم.



طلب مرتفع

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً في ظل الطلب المرتفع على العقارات النوعية بالإمارة، والتي تقدم خدمات متميزة، مثل جزيرة السعديات، مشيراً إلى أن حجم الطلب بالسوق العقاري حالياً عاد إلى معدلات ما قبل الجائحة ذاتها.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على عقارات السعديات، يشجع على طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، لاسيما مع تحقيق مبيعات قوية بالمشاريع كافة التي يتم طرحها بالسعديات.

من جانبه، أوضح حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، أن المشاريع الجديدة في جزيرة السعديات تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، لاسيما مع توافر عروض جاذبة للشراء من حيث الأسعار وطريقة السداد، وهو ما يظهر في زيادة تداولات العقار بالجزيرة. وحقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي العام الماضي نمواً في حجم التداولات العقارية بإجمالي ما قيمته 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة 1 مليار درهم.



جذب الأثرياء العالميين

أكدت شركة «نايت فرانك» أن أبوظبي من بين أكثر وجهات الاستثمار العقاري شعبية للأثرياء العالميين، موضحة أن العقارات السكنية الفاخرة، مثل تلك الموجودة في جزيرة السعديات، بدأت في جذب انتباه النخبة العالمية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الأسعار التنافسية للغاية.

وأوضحت الشركة في تقرير استطلاعي مؤخراً، أن أبوظبي تستمد جاذبيتها من مزيج مميز من المعالم الثقافية والبنى التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك جزيرة ياس وسوق أبوظبي العالمي وجزيرة السعديات، كما عززت سمعتها من خلال المتاحف ذات المستوى العالمي مثل متحف اللوفر ومتحفي غوغنهايم وزايد المرتقبين.

وأفاد الأثرياء حول العالم بأنهم تأثروا بشكل إيجابي بهذه التطورات، ما جعل أبوظبي مكاناً أكثر جاذبية لشراء العقارات. وأعرب 89% من المستطلعين عن اهتمامهم بالاستثمار في أبوظبي، لاسيما في القطاع السكني.