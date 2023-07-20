%65 نمو أرباح «أبوظبي الأول» في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 65%، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6%، في حين أسهم النمو القوي لرأس المال في رفع معدل حقوق الملكية- الشق الأول ليبلغ 13.6% مع نهاية شهر يونيو 2023.

وأعلن أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق. وكشفت النتائج أيضاً عن أن المجموعة واصلت إدارة المخاطر وضبط التكاليف، وحافظت على أسس أعمال قوية مدعومة باستمرار تدفق رأس المال، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية-الشق الأول 13.6% مع نهاية يونيو 2023، مقارنة مع 12.6% بنهاية شهر يونيو 2022.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث أسهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول التي تتجاوز 1.1 تريليون درهم (312 مليار دولار) في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم، كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة». وأضافت: «تأتي هذه الإنجازات لتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية أعمالها وترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية مفضلة».

من جهته، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44%، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها».