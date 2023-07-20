3.811 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 25% إلى 3.811 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام 2023، وبنسبة 23% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 1.932 مليار درهم.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة نموه معتمداً على مكانته القوية في الأسواق وإنجازاته في التحول الرقمي في ظل المقومات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات، واستمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة إلى العملاء من الشركات والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت 38 مليار درهم، ما أسهم في نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام 2023، كما ارتفعت قيمة الودائع بمقدار 7 مليارات درهم، بما يعكس ثقة العملاء في العلامة التجارية والخدمات التي تقدّمها مجموعة بنك أبوظبي التجاري».

وأضاف: «كان لاستراتيجيتنا الرقمية دور رئيسي في دعم التوسع في الأعمال وتعزيز النهج المتحفظ في إدارة المخاطر، في ضوء حرص بنك أبوظبي التجاري على تقديم حلول وخدمات مصرفية رقمية تضمن أقصى درجات الأمن والحماية لمعلومات وبيانات العملاء».

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يواصل بنك أبوظبي التجاري تسجيل نتائج قوية في الأرباح، حيث حقق خلال الربع الثاني من عام 2023 نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق في ضوء نمو الإيرادات والإدارة المنضبطة للتكاليف الرامية لمواجهة تحديات التضخم في البيئة الاقتصادية».