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الاقتصادي

5.85 مليار درهم سيولة أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

5.85 مليار درهم سيولة أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع
21 يوليو 2023 01:00

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق المال الإماراتية سيولة بلغت قيمتها 5.85 مليار درهم خلال الجلسات الأربع التي عقدت في سوقي «أبوظبي» و«دبي» الأسبوع الحالي، بحسب الإحصائيات الصادرة عن الأسواق.
وفيما أظهرت البيانات أن مؤشرات الأسعار سجلت انخفاضاً طفيفاً  في مستوياتها، فإن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة سجلت استقراراً من دون تغيير يذكر خلال فترة المقارنة نفسها.
ووفقاً للبيانات ضخ المستثمرون الأجانب نحو 192 مليون درهم  استثمارات جديدة (صافي شراء) في الأسهم لمدرجة بسوقي المال بالدولة.

سوق أبوظبي
استقطب سوق الأوراق المالية في  العاصمة الإماراتية أبوظبي 4.15 مليار درهم سيولة للتداول خلال الأسبوع الحالي، توزعت على 54.5 ألف صفقة، وتم من خلالها تداول 943 مليون سهم، وكانت محصلتها 
ارتفاع أسعار السوق لـ 37 شركة مقابل انخفاض أسعار 31 شركة ، فيما ظلت أسعار 35 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة في نهاية تداولت الأسبوع السابق.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية  منخفضاً بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.44%  عند مستوى 9629.3 نقطة أمس في نهاية تداولات الأسبوع الحالي التي شملت 4 جلسات تداول فقط، بسبب عطلة الأسواق اليوم الجمعة، وذلك مقارنة مع مستوى الإغلاق الرسمي المسجل للمؤشر العام للسوق بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 9672 نقطة تقريباً.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق ارتفاعاً بقيمة 3 مليارات درهم لتبلغ  2.797 تريليون درهم ، بحسب أسعار الإغلاق الرسمية عند إغلاق التداولات يوم أمس الخميس،  مقارنة مع 2.794 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.
ورغم عمليات جني الأرباح التي شهدتها التداولات على عدد من الأسهم، إلا أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ مزيد من رؤوس الأموال الجديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي، حيث أظهرت محصلة تداولاتهم تدفق 132 مليون درهم (صافي شراء) استثمارات جديدة خلال الجلسات الأربع الأخيرة.
وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب  بلغت نحو 45 مليون درهم (صافي شراء) ، فيما أظهرت البيانات أن المستثمرين الخليجيين ضخوا نحو 83 مليون درهم جديدة خلال الأسبوع الحالي، كما بلغت محصلة تداولات  المستثمرين العرب (غير الخليجيين) نحو 4 ملايين درهم (صافي شراء) أيضاً.

سوق دبي 
في سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول الإجمالية خلال الأسبوع 1.7 مليار درهم. 
وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف  بقيمة 32.6 نقطة تقريبا ليستقر على مستوى 3986.4 نقطة، مقارنة مع 4019 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
واستقرت القيمة السوقية  للشركات المدرجة عند مستوى  682 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، بانخفاض طفيف بلغت قيمته 2 مليار درهم مقارنة مع أسعار السوق للشركات المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي.
وبلغت محصلة الاستثمار الأجنبي في السوق نحو 60 مليون درهم صافي شراء.

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