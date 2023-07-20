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«كهرباء دبي» و«صن غرو» تبحثان التعاون بتقنيات الطاقة النظيفة

جانب من الاجتماع (من المصدر)
21 يوليو 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، مع وفد رفيع المستوى من شركة «صن غرو»، مزودة أنظمة محولات التردد للطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة، التوجهات الحالية والأهمية المتزايدة لحلول الطاقة المتجددة في المنطقة، وأوجه التعاون والشراكات المحتملة بين الهيئة والشركة، لتعزيز اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد الشركة الذي ترأسه تشاو رينشيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وضم تومسون مينغ، نائب الرئيس لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتخزين، ولين تشيا، مدير أول، إدارة الحسابات الاستراتيجية الخارجية. 
وسلط الطاير الضوء على مشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر جديد لطاقة المستقبل.
من جهته، سلط تشاو رينشيان، الضوء على الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة «صن غرو» في تقديم حلول مبتكرة لأنظمة محولات التردد للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
الطاقة النظيفة
الطاقة المتجددة
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