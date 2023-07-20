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الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» توقّع مذكرة تعاون مع «هندسة الماكينات الصينية»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
21 يوليو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي مع شركة هندسة الماكينات الصينية «مجموعة سي أم إي سي الصينية»، التي تمتلكها وتديرها بشكل مباشر الحكومة المركزية الصينية. 
وتنصّ الاتفاقية على توطيد التعاون بين الطرفين لاستكشاف فرص التوسع المستقبلي في الأسواق العالمية، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا. 
وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية، في مجموعة من المجالات والقطاعات على مستوى العالم، تشمل الصناعة وتطوير البنى التحتية والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، علاوة على تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية العالمية. وتسري الاتفاقية لمدة ثلاثة أعوام، وتركز على الاستفادة من تكامل المزايا بين الطرفين، وتوظيف الموارد المشتركة، وإقامة علاقة تعاون استراتيجية طويلة الأجل، قائمة على الثقة والتعاون المتبادل، والتوسع في الأسواق العالمية ذات الاهتمام المشترك. 
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: نتطلع إلى العمل مع مجموعة «سي أم إي سي» الصينية لاستكشاف الفرص المستقبلية على الصعيد العالمي، وسنلتزم من جانبنا بتحقيق المزايا التكميلية لكلا الطرفين، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات عالمية مع المؤسسات الرائدة، من شأنها توسيع نطاق حضورنا ومشاركة خبراتنا.
وأضاف: «تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، سنعمل على تسريع وتيرة تسليم مشاريعنا الطموحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي». 
من جانبه، قال وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الماكينات الصينية: «نسعد بشراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتيح المجال للتعاون في مشاريع استراتيجية ضمن مجموعة من القطاعات على مستوى العالم، وتعكس التزامنا بتسخير المزايا والخدمات التي يمتلكها كلا الطرفين لتوسيع نطاق أعمال التطوير، والعمل معاً على بناء مستقبل أفضل للجميع». 
وأضاف: «سنعمل على توظيف خبرتنا الواسعة على امتداد ما يقرب من 100 دولة ومنطقة، مع ما تمتلكه مجموعة موانئ أبوظبي من شبكة أعمال متنامية وموارد ضخمة، لتحقيق المنفعة المشتركة، ونفتح معاً أبواب الفرص لتحقيق معدلات نمو جديدة لكلا الطرفين».

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