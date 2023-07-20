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الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع

الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع
20 يوليو 2023 09:18

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يوقف قريباً دورة رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1987.18 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1988.80 دولار.

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1305.54 دولار.

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المصدر: وكالات
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