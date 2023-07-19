«مالية عجمان» تنظّم ورشة حول مشروع الخطة المالية للإمارة

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل توعوية لشرح تعميم إعداد مشروع الخطة المالية لحكومة عجمان للسنوات 2024-2026 والتدريب على نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية في الإمارة.

وهدفت الورشة إلى تعريف المختصين بإعداد مشروع الموازنة في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، بأهم التغييرات الواردة في التعميم الذي صدر بشأن إعداد مشروع الخطة المالية، وتمكينهم من إعداد خطط مالية فعّالة وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما يفضي إلى تحقيق أعلى مستويات التميُّز.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تعميم إعداد مشروع الخطة المالية لحكومة عجمان جاء لضمان إعدادها بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الحكومية، وأن التحديات الاقتصادية لن تعرقل مسيرة الحكومة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة بما يعزز مستوى جودة الحياة في الإمارة.

‎من جانبه، قال خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إن هذه المبادرة تصبُّ في إطار تضافر الجهود والعمل المشترك مع جميع الجهات الحكومية.