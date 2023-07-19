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«مطار دبي» يحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي

«مطار دبي» يحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي
20 يوليو 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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حصل مطار دبي الدولي على اعتماد مجلس المطارات الدولي ضمن برنامجه لاعتماد تحسين إمكانات الوصول، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تكرّم جهود المطارات العالمية الملتزمة بتسهيل إجراءات السفر للمسافرين من أصحاب الهمم.
يمثل الاعتماد اعترافاً بالجهود المستمرة التي يبذلها مطار دبي الدولي، وحرصه على تحقيق تجربة سفر شاملة وآمنة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية. 
وتأتي هذه الجهود تماشياً مع قرار الجمعية العامة لمجلس المطارات الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2019 والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذين ينصّان على حق جميع الأشخاص من أصحاب الهمم الذين يعانون من الإعاقات على اختلاف أنواعها التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية.
ومن خلال إطلاق خطة متكاملة تتضمن عدة مراحل وتستمر لمدة عامين للارتقاء بتجربة السفر لأصحاب الهمم، نجح مطار دبي الدولي في إثبات كفاءته في توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين، والزوار، وكبار المواطنين، والعاملين في المطار، وتضمن ذلك إطلاق مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، وتصميم ممر صديق للمصابين بالتوحد، وتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق للعاملين في المطار.
وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: تلتزم مطارات دبي بتوفير تجربة شاملة في المطار، بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لضمان تطوير الخدمات والمرافق وتوظيفها للارتقاء بتجربة المسافرين من أصحاب الهمم وتوفير سبل الراحلة لهم خلال رحلتهم في دبي، ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم في جميع المراحل ومختلف نقاط الاتصال عبر مطارنا، وخاصة أولئك من ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد أو التعب المزمن أو الألم المزمن.
وأضاف: تحقق دبي الريادة في جعل السفر أكثر شمولية من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة، بما يشمل تخصيص ممر يعطيهم الأولوية عند تسجيل الوصول أو مراقبة الجوازات أو نقاط التفتيش الأمني، وتُتاح هذه الخدمات والمرافق لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية ضمن برنامج شريط دوار الشمس.

مطار دبي
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مطار دبي الدولي
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