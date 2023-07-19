«ناسداك دبي» تحتفي بإدراج صكوك بـ300 مليون دولار من «شوبا العقارية»

دبي (الاتحاد)

رحبت ناسداك دبي أمس، بإدراج صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 300 مليون من «شوبا العقارية».

ويمثل إدراج هذه الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً نوعية لفئة الاستثمار الفرعي من الحجم المعياري في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد أول صكوك من نوعها تتضمن خيار إعادة الشراء.

وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات، وتتيح للمستثمرين معدل ربح سنوي يصل إلى 8.75%، يُدفع بشكل نصف سنوي.

وبهذا الإدراج الجديد، ترسّخ دبي مكانتها كمركز مالي رائد لإدراج الديون الإقليمية والدولية، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 117 مليار دولار، مما يعزز مكانتها على مستوى الأسواق العالمية.

واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، قام كل من رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يسعدنا الاحتفال بإدراج صكوك شركة «شوبا العقارية» لأول مرة في بورصة ناسداك دبي، حيث يؤكد هذا الإنجاز الكبير على قوة وجاذبية سوق رأس المال في دبي، ويسلط الضوء أيضاً على الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي في المنطقة. وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: يعكس الإدراج الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي ثقة المستثمرين باستراتيجية نمو شوبا العقارية والوضع المالي القوي للشركة، وقدرتنا على استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين.