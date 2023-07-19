«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل حول «ضريبة الشركات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة العمل التعريفية الثانية في دبي حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» والتي يستمر عقدها حتى نهاية العام الحالي، حيث شهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 600 مشارك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق ضريبة الشركات.

وتأتي هذه الورش ضمن حملة توعوية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر الوعي الضريبي والتواصل الفعال مع دافعي الضرائب بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم لتقديم المعلومات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «شهدت ورشة العمل مشاركة عدد مهم من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بضريبة الشركات، ما يعكس أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي اللازم وتقديم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، وتنفيذ أحكامه حتى يتمكن الخاضعون للضريبة من الاستعداد للوفاء بالتزاماتهم الضريبية كافة».

وأضاف البستاني: «تهدف مختلف الأنشطة والورش التي تنظمها الهيئة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقناها في أعقاب تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات إلى توفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة وتعزيز مرونة الإجراءات الضريبية، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار الأعمال، تساعد على الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية للدولة».

وقام ممثلو الهيئة باستعراض أهم المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة.