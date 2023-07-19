«رواد الشارقة» تناقش فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي

الشارقة (وام)

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس، ندوة بعنوان «اصنع في الشارقة» في منطقة مويلح، بحضور 30 من رواد ورائدات الأعمال المهتمين بالعمل الصناعي والراغبين باستكشاف الفرص التي يحملها قطاع ريادة الأعمال في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، أن الجاذبية التي يتمتع بها القطاع الصناعي في دولة الإمارات وإمارة الشارقة تأتي بفضل البنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المرنة والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتشكل عنصراً مهماً لإطلاق المشاريع الريادية المبتكرة في هذا المجال، خاصة أن الشارقة تحتضن 33 منطقة صناعية مزودة بأحدث المرافق والخدمات، إضافة إلى 6 مناطق حرة.

وأشار إلى أن اهتمام مؤسسة «رُوّاد» بتنظيم هذه الفعاليات يأتي تماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بدعم القطاع الصناعي، مضيفاً أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة 16.7%، كما أن 35% من المصانع في دولة الإمارات تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.

وخلال الندوة تحدّث الخبيران الدكتور عبدالله العوضي، والمستشار جاسم البستكي عن أهمية المشاريع الصناعية في تعزيز قوة ومكانة الاقتصاد الوطني.