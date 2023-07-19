"المالية" تطلق خدمة رد الأرصدة المتبقية ببطاقات الدرهم الإلكتروني

بدأت وزارة المالية تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات عبرموقعها الإلكتروني، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنه يتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات الدخول إلى موقع الوزارة باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول .. ويمكن الحصول أيضا من خلال الموقع على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.