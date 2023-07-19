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الجمعة عطلة الأسواق المالية بمناسبة رأس السنة الهجرية

الجمعة عطلة الأسواق المالية بمناسبة رأس السنة الهجرية
19 يوليو 2023 13:37

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عطلة رأس السنة الهجرية للأسواق المالية في الدولة ستكون يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 24 يوليو 2023. 

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وأوضحت الهيئة في تعميم اليوم، أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (07) لسنة 2023 م بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1445 هـ، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وذكرت الهيئة أن بورصة دبي للذهب والسلع ستستمر في العمل خلال فترة العطلة، وأن ساعات التداول فيها ستكون كما هو معتاد.

 

المصدر: وام
هيئة الأوراق المالية والسلع
رأس السنة الهجرية
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