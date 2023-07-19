الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 15 شهراً

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى في 15 شهراً مقابل سلة من العملات الثلاثاء بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية بأقل من المتوقع في يونيو، وسجلت زيادة 0.2 بالمئة خلال الشهر. كما جرى تعديل بيانات مايو بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلاً من 0.3 بالمئة كما ورد سابقاً.

وانخفض الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو، مما عزز التوقعات بأن المركزي الأميركي سيتوقف لاحقاً عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04 بالمئة عند 99.924 نقطة بعدما انخفض في وقت سابق إلى 99.549 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.





