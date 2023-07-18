الإمارات وتركيا.. شراكة شاملة وتكامل اقتصادي مستدام

سيد الحجار (أبوظبي)

تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا علاقات استراتيجية وثيقة بكل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، حيث تجمعهما علاقات تجارية واستثمارية وثيقة بفضل رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من الشراكة، تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي مستدام، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات إيجابية متلاحقة خلال العامين الماضيين، مع إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية وغيرها فضلا عن إبرام شراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.

فضلا عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في مارس الماضي.

وارتفعت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بنسبة 40% إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار، ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

شراكة شاملة

وتقود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية تركيا، لحقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري، نظراً للدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وجمهورية تركيا في حركة التجارة الدولية.

وتشكل الاتفاقية دفعة كبيرة لتحقيق النمو المستدام في البلدين، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة ما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين، كما تفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة، وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي.

وتدشن الاتفاقية، حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة بين البلدين، حيث تعد تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.

تحفيز النمو

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي تم تصميمها لتحقق الاستفادة القصوى للدولتين عبر تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، تم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، كما ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء، والمنتجات المعدنية، والبوليمرات، والمنتجات الصناعية الأخرى.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7% وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وتسهم الاتفاقية، من خلال ما تتيحه من سهولة الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، في تحفيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج الوطني وتعزيز تدفقات الاستثمار، إضافة إلى استحداث صناعات جديدة وتسريع تبادل المعرفة والابتكار.

نمو حركة الطيران

عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، رحلاتها إلى تركيا، خلال السنوات الأخيرة، لمواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين.

وتسيِّر «طيران الإمارات» 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار إسطنبول عبر طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، بالإضافة إلى رحلتين بالشراكة مع فلاي دبي. .

وتسير «العربية للطيران» 50 رحلة أسبوعياً إلى تركيا تنطلق من إمارتي الشارقة وأبوظبي، وتشمل الرحلات الموسمية، بواقع 45 رحلة أسبوعياً من مطار الشارقة الدولي، و5 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، كما تسيِّر «العربية للطيران أبوظبي» نحو 5 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي. وقامت العربية للطيران أبوظبي بزيادة عدد الرحلات خلال فترة الذروة الممتدة من 23 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل، على وجهاتها إلى طرابزون في تركيا بإطلاق رحلات يومية من 22 يونيو حتى 30 يونيو، تصبح 5 رحلات أسبوعياً بعد 30 يونيو.

وبدأت «العربية للطيران»، تسيير رحلات موسمية من الشارقة إلى وجهتين في الصيف في الفترة ما بين 23 يونيو و7 سبتمبر، وهما أنطاليا، وطرابزون في تركيا. وبدأت «فلاي دبي» رحلاتها إلى تركيا في عام 2010 بإطلاق رحلات يومية إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي، فيما تسير حالياً رحلات إلى خمس وجهات في تركيا هي أنقرة وبودروم وطرابزون، إضافة إلى مطارين في إسطنبول، وهما صبيحة ومطار إسطنبول الدولي.

وأوضحت الناقلة أنها ستقوم خلال فترة ذروة السفر بين يونيو وسبتمبر من العام الحالي بتشغيل ما يصل إلى 102 رحلة أسبوعية بين مطار دبي الدولي والوجهات الخمس التي تخدمها في تركيا، لتوفر خيارات سهلة للمسافرين خلال موسم العطلات. وبدأت «ويز إير أبوظبي» اعتباراً من مطلع يونيو الماضي رحلاتها إلى أنطاليا التركية أيام الثلاثاء والخميس والسبت ضمن موسم الصيف الحالي، إلى جانب رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة التي انطلقت اعتباراً من 19 يناير الماضي، في ظل التزام الناقلة بتزويد المنطقة بالمزيد من خدمات السفر المناسبة ومنخفضة التكلفة.

10 رحلات

كشفت «الاتحاد للطيران» من جانبها عن تسييرها 10 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار إسطنبول، بعد أن دشنت أولى رحلاتها إلى تركيا اعتباراً من يونيو 2009 بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

استثمارات متنوعة

وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار في نهاية العام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية، والعقارات، والنقل والمواصلات، والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية.

ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار بتركيا «القابضة – ADQ» وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية والعالمية القابضة وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.

وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في تركيا على كل من «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 2.84 مليار دولار في قطاع الخدمات المالية، فيما تصل استثمارات «إعمار العقارية» إلى 2.5 مليار دولار في قطاع العقار، و«مبادلة» نحو 555 مليون دولار في قطاع النقل والمواصلات، و«العالمية القابضة» 480 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة، و«موانئ دبي العالمية» 351 مليون دولار في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، و«القابضة ADQ» 300 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا.

وتقدر استثمارات «ديار» بنحو 282 مليون دولار في قطاع العقار و«مجموعة الغرير» بنحو 200 مليون دولار في قطاع مواد البناء في حين تمتلك «الاتحاد للطيران» استثمارات بنحو 24.2 مليون دولار في قطاع التخزين، ومجموعة «روتانا» نحو 5.5 مليون دولار في قطاع السياحة والفنادق.

وخلال العام 2021 أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، والذي سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، والطاقة والصحة والغذاء، فضلاً عن مذكرات التفاهم التي تؤسس لشراكة اقتصادية كبيرة تغطي قطاعات كثيرة.