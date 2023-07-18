%153 زيادة في علامات المطابقة الوطنية

يوسف العربي (أبوظبي)

حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قفزة نوعية في تراخيص استخدام علامات المطابقة الوطنية، والتي تتضمن علامة الجودة الإماراتية، والعلامة الوطنية للحلال، والعلامة البيئية، وأخيراً علامة «صُنع في الإمارات»، حيث أصدرت الوزارة 394 ترخيصاً باستخدام هذه العلامات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 156 علامة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت %153، حسب بيانات الوزارة.

وأكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وقطاع المطابقة بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لـ«الاتحاد»، أن الوزارة منحت إجمالي 1194 ترخيصاً باستخدام علامات المطابقة الوطنية حتى النصف الأول من العام الجاري، وهي شهادات تمتد صلاحيتها لثلاثة أعوام، وجميعها علامات تؤكد التزام المنشآت بأفضل الممارسات الإنتاجية، بما يعكس ثقة المستهلكين في المنتجات الإماراتية، كما تساهم الوزارة في تطوير بيئة الأعمال الصناعية لتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصناعي وتمكين المستثمرين من الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي.

أضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية وتعزيز تنافسيتها.

يأتي ذلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتزامن مع دعم الوزارة لنمو القطاع الصناعي الوطني بحزمة من الإجراءات الموحدة وخطط واضحة لخفض الرسوم على القطاع، حيث خفضت الوزارة رسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية اعتباراً من شهر يناير الماضي، لتعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، كما طورت إجراءات أكثر مرونة لتمكين المزيد من الشركات الناشئة من تأسيس أعمالهم في الدولة.

البنية التحتية للجودة

وقالت الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي وشركائنا من القطاع الصناعي والخاص، بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات، أبرزها الرسوم الرمزية لشهادات وعلامات المطابقة ومدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وتسهيل إجراءات منحها إلكترونياً.

وتابعت: تبلغ قيمة رسوم استخدام علامة المطابقة الوطنية على المنتجات 120 درهماً لكل شهادة مطابقة، كما تتضمن 620 درهماً عبارة عن رسوم المراجعة الفنية للوثائق لكل طلب مقدم للحصول على شهادة مطابقة، و670 درهماً رسوم إصدار شهادة المطابقة من الوزارة، والتي تم تخفيضها من 1000 درهم في السابق، وذلك اعتباراً من شهر يناير الماضي، بهدف تعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، وتعزيزاً لمبادرة «اصنع في الإمارات.

الشركات الغذائية

ونوهت الزرعوني إلى أن 50% من علامات المطابقة الممنوحة للشركات هي لشركات غذائية، لافتة إلى أن الصناعات الغذائية الإماراتية تعد من الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي تواكب أعلى معايير الجودة الإنتاجية، وتطبق بشكل كامل اشتراطات صارمة في هذا الصدد، كما تصدّر معظم الشركات الغذائية الإماراتية منتجاتها لمختلف أسواق العالم، وهو ما يشكل دليلاً على ثقة المستهلكين في المنتجات الغذائية الإماراتية، كما تعزز الوزارة قدرات المصانع في الدولة على مستوى التحول التكنولوجي والجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية الريادية.

تخفيض الرسوم

وقالت، إنه على صعيد تهيئة بيئة الأعمال، تم تخفيض رسوم علامات مطابقة أخرى مثل الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

طلب شهادات المطابقة

إجراءات طلب شهادات المطابقة الوطنية مؤتمتة بالكامل، وتتم بصورة إلكترونية من خلال التسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني والدخول إلى الخدمات، وتقديم طلب إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، ومن ثم إرفاق الوثائق المطلوبة، وسداد الرسوم، وكذلك فإن الوزارة تضع بعض المتطلبات الضرورية للمتعاملين، مثل رخصة تجارية سارية المفعول، وتقارير الفحص والاختبار للمنتج صادرة من مختبرات معتمدة في الدولة.

وأطلقت الوزارة خلال المنتدى «علامة صنع في الإمارات» لترويج جودة المنتجات المصنعة في الدولة، وهي علامة تطبق بصورة اختيارية على جميع المنشآت الصناعية العاملة في الدولة.