تعاون بين «حديد الإمارات» و«موانئ أبوظبي» و«إيتوشو» و«جي إف إي ستيل»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة حديد الإمارات «أركان»، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي «إيتوشو كوربوريشن» و«جي إف إي ستيل كوربوريشن»، للتعاون في الأنشطة المتعلقة بإنشاء مجمع متكامل لتطوير سلسلة توريد الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الأعمال الإماراتي الياباني في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ويهدف المجمع، وهو الأول من نوعه في أبوظبي، إلى إنتاج مواد خام منخفضة الانبعاثات الكربونية لاستخدامها في صناعة الحديد، بما في ذلك الحديد المقوى الساخن والحديد منخفض الانبعاثات الكربونية. ويمكّن هذا التعاون حديد الإمارات «أركان» من تلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد الصديقة للبيئة وتعزيز منظومة القطاع الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الأطراف الموقعة بوضع إطار عمل مشترك للتعاون فيما يخص المتطلبات اللوجستية وسلسلة التوريد الرقمية لسلسلة التوريد الجديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في القطاع.

وستوفر مجموعة موانئ أبوظبي الأرض لإنشاء المصنع الجديد في «كيزاد مصفح»، بالإضافة إلى توفير الخدمات البحرية واللوجستية لتوريد خام الحديد إلى المجمع، وتصدير المواد الخام منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى جميع أنحاء العالم. ويمكن للمجموعة أيضاً أن تطوّر رصيفاً مخصصاً لاستلام خام الحديد وتحميل منتجات الحديد على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO).

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع المجمع الجديد على مراحل عدة على أن يشمل مصانع مكورات خام الحديد، ومصانع الاختزال المباشر، وأفران الصهر، وغيرها من البنى التحتية ذات الصلة. ويهدف المشروع أيضاً إلى الاستفادة من خبرة حديد الإمارات أركان الواسعة في إزالة الكربون، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والخضراء بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين.

النمو المستدام

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: نؤمن في حديد الإمارات أركان بأهمية الشراكات لنجاح مساعينا في إنتاج الصلب الأخضر وحفز مسار النمو المستدام في دولة الإمارات، والمنطقة والعالم. وتأتي جهودنا في التعاون الوثيق مع عدد من أصحاب المصلحة مثل «مجموعة موانئ أبوظبي» تماشياً مع رؤيتنا للمساهمة معاً في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ويعتبر هذا المجمع دليلاً ملموساً على التزامنا بتحقيق التقدم المستدام.

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: من خلال هذا التعاون، ستوظف المجموعة خدماتها البحرية المتنوعة وخبرتها الواسعة في قطاع الخدمات اللوجستية لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج الصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة فحسب، بل تسهم كذلك في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد عالمي لإنتاج الحديد المستدام وقوةً دافعة لإزالة الكربون.

هدف مشترك

وقال كيتا إيشي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة إيتوشو كوربوريشن: فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع المهم مع شركائنا الإماراتيين لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إزالة الكربون. من خلال هذا المشروع، نسعى إلى تطوير سلسلة توريد الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية للحد من البصمة الكربونية والمساهمة في صناعات الحديد والصلب العالمية التي تتجه إلى مرحلة أكثر اخضراراً.

وقال يوشيهيسا كيتانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جي إف إي ستيل: من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يفترض أيضاً تركيب منشأة لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، سنتمكن من المساهمة في سياسات تحويل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإزالة الكربون من صناعة الصلب اليابانية عبر تأمين إمدادات مستقرة من المواد منخفضة الكربون.

وأضاف كيتانو: «نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، ونقدّر الدعم القوي الذي توفره كل من الإمارات العربية المتحدة واليابان، والذي من شأنه تمكين كافة الأطراف من تحقيق أهداف هذا المشروع كفريق واحد.