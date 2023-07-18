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الاقتصادي

«غرف دبي» تطلق منتدى الأعمال نوفمبر المقبل

عبدالعزيز الغرير
19 يوليو 2023 01:51

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرف دبي، عن إطلاق منتدى دبي للأعمال، في مدينة جميرا يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية».
ويجمع المنتدى، الذي تنظمه غرف دبي، تحت مظلته الجهات المعنية الرئيسة من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية. ويتوقع أن يلعب المنتدى، الذي كان يعرف سابقاً باسم المنتدى العالمي للأعمال، دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في يناير الماضي، وتضم 100 مشروع تحولي بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. 
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: صناعة المستقبل تتطلب تضافر جميع الجهود، حيث يبرز التزامنا في هذا المجال بتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويشكل إطلاق منتدى دبي للأعمال مؤشراً على جهودنا الحثيثة في تسهيل فرص نمو الأعمال والاستثمار داخل الإمارة وخارجها، وتمهيد الطريق أمام الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية الطموحة. 
وأضاف معاليه: يعتبر المنتدى حافزاً مهماً للتغيير عبر توفيره منصة استثنائية للتواصل وعقد الشراكات والصفقات.

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