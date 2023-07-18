1.2 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان الشهر الماضي

عجمان (وام)

أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وذلك وفقاً للأرقام والإحصائيات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح المهيري أن الشهر الماضي شهد تسجيل 1101 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ 791 مليون درهم، فيما شهد حي «الياسمين» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 37 مليون درهم. وأشار المهيري إلى أن النشاط المتزايد للسوق العقاري كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية.