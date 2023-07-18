الأربعاء 19 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

1.2 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان الشهر الماضي

1.2 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان الشهر الماضي
19 يوليو 2023 01:51

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن سالم وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يشيدون بالمستوى المتميز للقوات المسلحة
مياه الشرب في عجمان مطابقة للسلامة الغذائية

أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقاري في الإمارة حافظ على أدائه المتصاعد وأرقامه الإيجابية، وذلك وفقاً للأرقام والإحصائيات التي أظهرها مؤشر عجمان العقاري خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح المهيري أن الشهر الماضي شهد تسجيل 1101 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ 791 مليون درهم، فيما شهد حي «الياسمين» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 37 مليون درهم. وأشار المهيري إلى أن النشاط المتزايد للسوق العقاري كان متوقعاً بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وذلك بفضل المحفزات الداعمة والتسهيلات الاستثنائية التي تتيحها إمارة عجمان للمستثمرين، ما جعل القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً وأهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي باعتباره مساهماً رئيسياً في نشاط باقي القطاعات الحيوية.

عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
آخر الأخبار
وزارة المالية
الاقتصادي
"المالية" تطلق "مشورة رقمية عامة" بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة
اليوم 12:26
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تكشف عن ارتكاب 441 منشأة مخالفات لقرارات التوطين
اليوم 12:19
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
الرياضي
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
اليوم 12:00
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
الرياضي
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
اليوم 12:00
شركة الوحدة تناقش إعادة «العنابي» إلى منصات التتويج
الرياضي
شركة الوحدة تناقش إعادة «العنابي» إلى منصات التتويج
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©