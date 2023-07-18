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الاقتصادي

«أدنوك للغاز» تُبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند

«أدنوك للغاز» تُبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند
19 يوليو 2023 01:51

 أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» أمس عن إبرام اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عاماً مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة (IOCL)، وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند. 
وتشكل الاتفاقية التي تتراوح قيمتها من 25.7 إلى 33 مليار درهم (7 إلى 9 مليارات دولار)، خطوةً مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«النفط الهندية المحدودة» الرائدتين في قطاع الطاقة.
وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً آخر لشركة «أدنوك للغاز» في سعيها المتواصل لتوسعة انتشارها العالمي، وتعزز مكانتها كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تؤكد على شراكتها الاستراتيجية الراسخة مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في سوق الغاز الطبيعي المسال. وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: يسرنا أن نعلن عن إبرام هذه الاتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز شراكتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا ونفخر بأن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال ستدعم تطوير مؤسسة النفط الهندية وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الهند.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند. وتعكس هذه الاتفاقية قدرة «أدنوك للغاز» على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الذي يعد وقوداً حيوياً لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

أدنوك للغاز
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الغاز الطبيعي المسال
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