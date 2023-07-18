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الاقتصادي

السفير الياباني: تعاون أبوظبي وطوكيو يقود الجهود العالمية لإزالة الكربون

أكيو إيسوماتا
19 يوليو 2023 01:51

أبوظبي (وام)

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أكد أكيو إيسوماتا، السفير الياباني لدى الدولة، أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة تاريخية واستراتيجية وثيقة امتدت لأكثر من خمسة عقود وتشمل المجالات كافة، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين احتفلا العام الماضي بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما ويتطلعان إلى تحقيق المزيد من أفق التعاون خلال الخمسين عاماً المقبلة. 
وقال سفير اليابان لدى الدولة، إن زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الرسمية إلى الإمارات أسهمت في تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة والشراكة الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومعالي رئيس وزراء اليابان بعمق مجموعة واسعة من القضايا التي تغطي العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية والفضاء الخارجي، والتعليم، والتبادلات الثقافية، والصحة، وغيرها.
وأضاف أن البيان المشترك بشأن العمل المناخي سوف يقود الجهود العالمية في إزالة الكربون ودعم نجاح COP28 القادم والذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري في إكسبو دبي، مشدداً على أن لدى دولة الإمارات واليابان هدفاً مشتركاً يتمثل في تحقيق الحياد المناخي عام 2050، وتعاوناً مثمراً وواعداً في مجال الطاقة المتجددة يسعيان إلى تعزيزه وتعميقه خلال الفترة المقبلة. 
وبين السفير أكيو إيسوماتا أن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى أبوظبي سوف تبشر بتعزيز التعاون بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات التي بدأت في بداية العام الحالي، حيث دشن البلدان مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

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