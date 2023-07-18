ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعاً في إمدادات الخام الأميركية.

وارتفع خام برنت 11 سنتاً إلى 78.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً إلى 74.30 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان أكثر من 1.5 بالمئة أمس الاثنين.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.