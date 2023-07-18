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الدولار قرب أدنى مستوى في عام

الدولار قرب أدنى مستوى في عام
18 يوليو 2023 07:35

ترنح مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الجمعة.
كما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات مزيداً من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرا أمام العملة الأميركية عند 1.1256 دولار، في حين زاد الجنيه الاسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3094 دولار، غير بعيد عن أعلى مستويات الأسبوع الماضي البالغ 1.3144 دولار.

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وارتفع الين الياباني إلى 138.66 مقابل الدولار ولا يزال مرتفعا أربعة بالمئة عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر المسجل الشهر الماضي.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة في أحدث التعاملات مسجلاً 0.6821 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6332 دولار.
وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الخارجية عند 7.1749 مقابل الدولار.

المصدر: وكالات
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