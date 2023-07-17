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7 ملايين مسافر عبر «مطار الشارقة»

7 ملايين مسافر عبر «مطار الشارقة»
18 يوليو 2023 01:34

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة تجاوزت 24.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم مناولة الشحن أكثر من 70 ألف طن، وحجم الشحن البحري-الجوي أكثر من 6 آلاف طن. 
كما سجلت حركة الطائرات خلال هذه الفترة أكثر من 46.9 ألف رحلة، بزيادة قدرها 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. الأمر الذي يعكس جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها الطموحة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للسفر والشحن الجوي في المنطقة، من خلال توفير بيئة متطورة ومبتكرة للمسافرين وشركات الشحن، قائمة على المرافق المتميزة واعتماد أحدث الخدمات الرقمية.
وأعلنت الهيئة عن إضافة 6 وجهات للرحلات الجوية و3 وجهات للشحن الجوي، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز القدرة التشغيلية للمطار، حيث شملت الوجهات الجديدة مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ومدينة أوفا ومدينة سمارا في روسيا، ومدينة لار في إيران، ومدينة إندور في الهند، ومدينة بانكوك في تايلاند.
ووقعت الوجهات الجديدة للشحن الجوي في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة، ومدينة كيغالي في رواندا، ومدينة ناسيك في الهند.
وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: تعكس هذه الإنجازات التزام هيئة مطار الشارقة الدولي بتلبية تطلعات المسافرين والارتقاء بتجربة السفر.

مطار الشارقة الدولي
الشارقة
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