«أبوظبي الإسلامي» يطلق تمويلاً عقارياً بمعدل ثابت

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، منتجه الجديد «استقرار»، وهو أول تمويل عقاري طويل الأجل بمعدل ثابت في دولة الإمارات.

ويوفر هذا التمويل الجديد للمتعاملين أقساطاً شهرية ثابتة طوال فترة السداد المختارة، مما يلغي أي اختلافات أو فروق في معدلات التمويل في حال أي تغييرات في أسعار المرابحات.

وتماشياً مع التزام المصرف بتحسين جودة ونوعية المنتجات المقدمة للمتعاملين والتي تنعكس على أساليب حياتهم اليومية، يقدم المنتج الجديد للمتعاملين خياراً جديداً للتمويل العقاري في ظل ارتفاع معدلات تمويلها حالياً.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: تقديم منتجنا الجديد للتمويل العقاري «استقرار» يفي بمتطلبات جمهور المتعاملين في دولة الإمارات.