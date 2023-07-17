الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي الإسلامي» يطلق تمويلاً عقارياً بمعدل ثابت

«أبوظبي الإسلامي» يطلق تمويلاً عقارياً بمعدل ثابت
18 يوليو 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
«الجو جيتسو» يحصد 4 ميداليات في بطولة العالم

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، منتجه الجديد «استقرار»، وهو أول تمويل عقاري طويل الأجل بمعدل ثابت في دولة الإمارات.
ويوفر هذا التمويل الجديد للمتعاملين أقساطاً شهرية ثابتة طوال فترة السداد المختارة، مما يلغي أي اختلافات أو فروق في معدلات التمويل في حال أي تغييرات في أسعار المرابحات.
وتماشياً مع التزام المصرف بتحسين جودة ونوعية المنتجات المقدمة للمتعاملين والتي تنعكس على أساليب حياتهم اليومية، يقدم المنتج الجديد للمتعاملين خياراً جديداً للتمويل العقاري في ظل ارتفاع معدلات تمويلها حالياً. 
وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: تقديم منتجنا الجديد للتمويل العقاري «استقرار» يفي بمتطلبات جمهور المتعاملين في دولة الإمارات.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©