«مبادلة للطاقة» و«مصدر» تتعاونان في مبادرات إزالة الكربون

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مبادلة للطاقة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مجال مبادرات خفض وإزالة الكربون وتحول الطاقة.

وستشهد الشراكة بين الطرفين بحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والمهارات التقنية العميقة لشركة مبادلة للطاقة عبر محفظة أعمالها التشغيلية وغير التشغيلية، إلى جانب خبرات شركة مصدر الرائدة عالمياً في تقنيات إزالة الكربون وتحول قطاع الطاقة.

وستركز هذه الشراكة على المناطق الأساسية في محفظة أعمال مبادلة للطاقة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف مناطق أخرى ذات أهمية لكلا الطرفين، ويشمل ذلك إيجاد حلول تقنية لإزالة الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج النفط والغاز، وإمكانية الاستثمار المشترك في مشاريع مهمة ضمن قطاع الطاقة الجديدة والمنخفضة الكربون، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بإدارة الانبعاثات.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار: يعتبر تحوّل الطاقة وإزالة الكربون من العوامل الرئيسة التي تسهم في تشكيل معالم الاقتصاد العالمي، ونعمل على توفير حافز للابتكار من خلال الجمع بين جهتين رائدتين على المستوى العالمي في قطاع الطاقة في أبوظبي للاستفادة من خبراتهما العميقة، وهذا التعاون سيسرع في إيجاد الحلول اللازمة للتحديات الملحّة، إضافة إلى توفير فرص استراتيجية للاستثمار.

من جهته، قال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: بالتماشي مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، نواصل أعمالنا انطلاقاً من استراتيجية واضحة وضعناها لإعادة ضبط سياق أعمالنا، ولعب دور فعال في دعم تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ستترجم هذه الجهود من خلال مضاعفة الاعتماد على الغاز الطبيعي والتوسع عبر عبر سلاسل إمداده، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة، مثل الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، يأتي ذلك إلى جانب استمرارنا بالبحث عن وسائل تكنولوجية أخرى لخفض وإزالة الكربون من عملياتنا التشغيلية.

بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: تركز مصدر على الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف إيجاد حلول قابلة للتطوير تعتمد على مصادر نظيفة، وابتكار تقنيات جديدة لإزالة الكربون من مختلف القطاعات كثيفة الانبعاثات.