«الاتحادية للضرائب» تُطلق حملة توعوية حول ضريبة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تعريفية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وعقدت الهيئة ورشة العمل الأولى في أبوظبي في إطار حملتها التوعوية حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 400 من ممثلي قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.

وتتضمن الحملة تنظيم سلسلة من الجلسات التعريفية وورش العمل في جميع إمارات الدولة، يقدم ممثلو الهيئة خلالها عروضاً توضيحية للأمور التشريعية والإجرائية التي تساعد على الامتثال الذاتي لقانون ضريبة الشركات.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تأتي هذه الحملة للتوعية بضريبة الشركات في إطار الحرص الدائم للهيئة على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بكافة السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة، لنشر الوعي الضريبي بين جميع شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم وإيصال المعلومات إليهم دون تكبدهم الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة.