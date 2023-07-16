%30 ارتفاعاً في مبيعات الأجهزة الكهربائية بأبوظبي خلال الصيف

ريم البريكي (أبوظبي)

نمت مبيعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في أبوظبي مع بدء موسم الصيف بنحو 30% منذ بداية يونيو الماضي وحتى منتصف يوليو الحالي، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها، بحسب مسؤولي مبيعات بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن أشهر الصيف تشهد ارتفاعاً اعتيادياً في الطلب على الأجهزة، لاسيما المكيفات والثلاجات، وبرادات المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، مشيرين إلى ارتفاع الطلب أيضاً على عمليات الصيانة على هذه الأجهزة.

وأوضح أنس محمد، مسؤول مبيعات في شركة اي ماكس لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، أن الطلب الأكبر المسجل لدى الشركة جاء لصالح الأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، وما تشهده هذه الفترة من طلب مضاعف على شراء أجهزة التبريد بأنواعها كافة.

وبين أن الشهر الماضي تركزت فيه مشتريات العملاء على أنواع محددة من تلك الأجهزة، منها الثلاجات والمكيفات، فيما جاء الطلب على أجهزة الترفيه مثل التلفزيونات في مقدمة الطلب على السلع دائمة الطلب وفي كل المواسم، مبيناً أن الطلب على هذا النوع من الأجهزة لا يقتصر على موسم أو فترة معينة بل يستمر على مدار العام مقابل أجهزة التبريد أو التسخين المرتبطة بحالة الطقس.

وأكد أن الأجهزة التقنية الإلكترونية يكثر الطلب على أنواع محددة منها أجهزة الألواح الذكية «التابلت» أو أجهزة «البلاي ستيشن» والهواتف الذكية التي يكثر استخدامها في الصيف، ويقل الطلب على أجهزة «اللاب توب» التي ترتبط بفترة العودة للمدارس.

وأفاد محمد النعيمي، مستثمر ومورد أجهزة كهربائية، بأن السوق يمر بأفضل فترات الانتعاش، مسجلاً زيادة كبيرة في المبيعات، مشيراً إلى أن موجة ارتفاع درجة الحرارة، بجانب تسارع وتيرة بناء المواطنين للمساكن الجديدة في ظل توالي الكشف عن المزيد من المنح السكنية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة شراء العقارات السكنية والاستثمارية، يرفع من وتيرة توجه المستهلكين لشراء الأجهزة الكهربائية من أجهزة تكييف، وثلاجات، وغسالات، وتلفزيونات.

وأوضح النعيمي أن الطلب شهد إقبالاً أكبر على شراء المكيفات الـ «سبلت»، مبيناً أن درجة حرارة الطقس المرتفعة في الصيف أدت لطلب مضاعف على تصليح الأجهزة القديمة وصيانتها، بالإضافة لشراء البعض الأجهزة الجديدة لتحل مكان القديمة.

وأشار النعيمي إلى أن الأجهزة الموجودة في السوق تأتي من اليابان وكوريا وألمانيا والولايات المتحدة والهند، والصين التي تعتبر حالياً أكبر الدول المصدرة للأجهزة الكهربائية، وهناك طلب قوي على الأجهزة المصنعة في الصين، وذلك بسبب جودتها وأسعارها التنافسية.