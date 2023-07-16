«رُوّاد» تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة لتعزيز النمو الاقتصادي

الشارقة (وام)

أكد حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، رئيس لجنة تمويل المشاريع، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهار العديد من القطاعات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، مشيراً إلى توجيهات الحكومة لتقديم الدعم الفني والمالي لرواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات، وتوفير الحوافز التشجيعية لهم وتزويدهم بالتدريب والتأهيل من أجل بدء مشاريعهم ودخول الأسواق.

ولفت إلى أن المشاريع الحاصلة على دعم «رُوّاد» تعفى من الرسوم الحكومية، كما تخصص الجهات الحكومية 10% من قيمة مشترياتها لأعضاء المؤسسة.

جاء ذلك ترأسه الاجتماع الثامن عشر للجنة تمويل المشاريع بمؤسسة «رُوّاد» الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور أعضاء اللجنة، سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، إلى جانب راشد سواقد عضو اللجنة الفنية لتمويل المشاريع ومستشار تنمية المشاريع وناصر عبدالله العويس عضو اللجنة الفنية محلل مالي أول.

وقال المحمود، إن الاجتماع ناقش قيمة التمويلات المقدمة وتحليلاتها، مشيراً إلى جاهزية مؤسسة «رُوّاد» لتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مضيفاً أن التطورات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة تتيح العديد من مجالات الأعمال الجديدة والمبتكرة التي تمتلك فرص نمو عالية في المستقبل، داعياً رواد الأعمال إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث عن الأفكار وتأسيس المشاريع النوعية بالتشاور مع أصحاب الاختصاص والمستشارين سواءً من المؤسسات أو الأفراد.

واستعرضت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من «رُوّاد» واعتمدت تمويل مشروعين بقيمة 375 ألف درهم بعد التأكد من موافقتهما للشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة، كما وجهت اللجنة عدداً من المتقدّمين بطلبات التمويل إلى المشاركة في البرامج التدريبية اللازمة.