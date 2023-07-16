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باحثون من 36 دولة يشاركون بمؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية

باحثون من 36 دولة يشاركون بمؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية
17 يوليو 2023 01:56

دبي (الاتحاد)

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي، أبحاث مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين من 95 جامعة ومركزاً بحثياً عالمياً من 36 بلداً حول العالم، للمشاركة في الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023، وعرض أوراقهم البحثية واكتشافاتهم العلمية في أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، والذي تنظمه «الهيئة» في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية 2023 يوفر منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والبحوث والاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، ويجمع المؤتمر العلماء والباحثين والمستثمرين وكبار المتحدثين العالميين لتبادل المعارف والرؤى، ومناقشة أهم الأفكار والبحوث.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً، حيث إنه يقام قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة «إكسبو دبي» في شهر نوفمبر، وبالتزامن مع الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه «الهيئة» في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد معالي الطاير، أن «الهيئة» تولي أهمية كبرى للبحوث والتطوير في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
من جانبه، لفت المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن الأوراق البحثية التي ستشارك في المؤتمر تتمحور حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

 

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
الطاقة الشمسية
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